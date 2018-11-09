После повышения коммунальных тарифов на Украине предложили запретить зиму

На Украине предложили запретить зиму. По мнению члена комитета Верховной рады по вопросам бюджета Виктора Пинзеника это проще, чем бесконечно врать населению о возможности заморозки цен на газ. С призывом к действующей власти в стране депутат обратился на своей страничке в Facebook.

«Хочу сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может, вместо моратория на повышение цен на газ лучше запретить зиму? Тогда и газа не нужно будет», - написал Пинзеник.

Депутат уверен, что несмотря ни на какие обещания официального Киева повлиять на стоимость энергоносителей, основные их поставщики, такие страны как Венгрия, Словакия и Польша торговать себе в убыток не станут.

«Ждем, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены? Долго ждать придется. И они будут продавать газ по таким же ценам, как и до сих пор», - заверил Виктор Пинзеник.

С первого ноября этого года цены на газ на Украине взлетели на 23,5%. Это произошло в рамках договора с МВФ в обмен на финансовую помощь. Теперь голубое топливо обойдется гражданам страны в 8,5 тысяч гривен за тысячу кубометров. При этом на Банковой постоянно подчеркиваю, что изначально эмиссары МВФ требовали поднять цену на 60%

Повышение коммунальных тарифов не единственное требование мировых финансистов. Помимо этого Киев должен провести антикоррупционную реформу в рядах чиновников, реорганизовать фискальную службу и принять сбалансированный бюджет.