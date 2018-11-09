Орешкин рассказал, в каких сферах расширяют сотрудничество Россия и Китай

Россия и Китай обсуждают увеличение количества регионов, из которых в КНР может поставляться российская продукция. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Сельское хозяйство - это не только зерно. Сейчас мы уже активно наращиваем сотрудничество в сфере мяса птицы, говядины и свинины» - приводит газета «Известия» слова министра.

Руководитель ведомства также сообщил, что по итогам текущего года товарооборот между Россией и Китаем достигнет 110 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» планирует поставить Китаю партию многоцелевых вертолетов Ми-171А2.