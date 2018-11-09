На Украине запретили пускать капелланов УПЦ в военные части

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины препятствует пастырской работе капелланов УПЦ. Об этом заявили в канонической Украинской православной церкви.

Сообщается, что в октябре руководство А-0222 отдельного полка президента Украины передало церковь Архистратига Михаила, которая была восстановлена общиной УПЦ, Киевскому патриархату. Это решение было принято незаконно и без согласования с военными.

По мнению заместителя председателя отдела УПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями настоятеля храма архимандрита Луки, данная ситуация - следствие государственной политики по дискриминации верующих и священников православной церкви на Украине.

Он рассказал, что еще весной все командиры Генштаба получили директиву с грифом «для служебного пользования», которая запрещает пускать капелланов УПЦ в военные части.

Командование части не ответило на просьбу аргументировать передачу храма. Но архимандрит узнал, что причиной стала именно вышеуказанная директива.

Отец Лука подчеркнул, что священников, занесенных в списки, распорядились не подпускать к личному составу.

«Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывает свои незаконные действия по капелланам УПЦ грифом "для служебного пользования"», - возмутился он.

Каноническая Украинская православная церковь не раз рассказывала о притеснениях ее священнослужителей и захвате храмов представителями других религиозных структур. С 2014 по 2018 года УПЦ потеряла 40 храмов.

Из-за принятия решения Константинополем предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине Синод РПЦ разорвал общение с Константинопольским патриархатом на всей территории Московского патриархата.