Саудовская Аравия изучает последствия от ликвидации ОПЕК - СМИ

Исследовательский центр Саудовской Аравии (СА) изучает возможные последствия для нефтяного рынка от ликвидации ОПЕК.

Как пишет Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, такое исследование проводит Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы. Многие его сотрудники являются советниками Минэнерго СА, а также компании Saudi Aramco.

Собеседники газеты отметили, что в руководстве Саудовской Аравии не обсуждается выход государства из ОПЕК в ближайшее время.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Организация государств - экспортеров нефти предложила России стать наблюдателем в ОПЕК.