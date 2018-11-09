ВЦИОМ сообщил, сколько россиян доверяет полиции

Большинство российских граждан заявили о своем доверии сотрудникам полиции. Об этом сообщает ВЦИОМ, ссылаясь на результаты проведенного опроса.

Как удалось выяснить Всероссийском центру изучения общественного мнения, 57% россиян доверяют правоохранителям. При этом из всех полицейских подразделений наименьшим доверием жителей России пользуется ГИБДД.

По данным ВЦИОМ, во время опроса респондентам было предложено оценить степень своего доверия к тому или иному полицейскому подразделению.

«53% опрошенных выбрали варианты ответов "полностью доверяю" и "скорее доверяю" в отношении ГИБДД, что стало самым низким показателем среди всех подразделений полиции. Больше всего, по данным опроса, россияне доверяют полицейским на транспорте (65%), сотрудникам дежурной части (63%) и участковым инспекторам (61%). В целом уровень доверия россиян к сотрудникам полиции составил 57%», - сказано в сообщении Центра.

Во ВЦИОМ также рассказали, что опрос был проведен в октябре этого года. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ, достигнувших совершеннолетнего возраста.

Ранее в Сети было опубликовано видео жесткого задержания пожилой пары сотрудниками полиции в подмосковных Мытищах за то, что пенсионеры пытались торговать на улице.