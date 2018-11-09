В Одессе хулиганы разрисовали памятник Потемкинцам

В Одессе вандалы осквернили памятник Потемкинцам, который расположен в сквере на Таможенной площади. Об этом сообщает Думская.

Неизвестные облили памятник красной краской и написали «Смерть червоним катам», что в переводе на русский язк означает «Смерть красным палачам».

Кроме того, вандалы разрисовали памятник участнику восстания Григорию Вакуленчуку и мемориальную доску большевикам, убитым деникинцами в 1920 году.

Монумент установлен в честь восстания на броненосце Потемкин, которое произошло в 1905 году.