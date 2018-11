В Лондоне вывесили билборды с Путиным и призывом отмечать «Bяexit»

Активисты Proud Bear повесили в Лондоне билборды с изображением президента РФ Владимира Путина и призывом праздновать российский вклад в выход Британии из состава Евросоюза.

Как сообщили участники группы через Twitter, для своей акции они выкупили три рекламных места. На двух билбордах, помимо снимков российского лидера, присутствуют слоганы «Давайте отпразднуем красно-бело-голубой BЯEXIT» и «BЯEXIT значит BЯEXIT». При этом в слове «Brexit» английская «R» заменена на русскую «Я».

На третьем плакате изображен бывший глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон с российскими триколорами и слоганом «Спасибо тебе, BOЯIS».

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Proud Bear, их группа якобы состоит из сотрудников российской разведки, которые помогают британцам «освободиться от ЕС и демократических выборов».

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx