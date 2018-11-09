Документальный фильм российского режиссера вошел в список претендентов на «Оскар»

Документальный фильм «Дорога» российского режиссера Дмитрия Калашникова вошла в список претендентов на получение премии «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм.

Картина была снята в 2016 году. В нее вошли ролики, записанные автомобильными видеорегистраторами на дорогах России.

Полный список номинантов был опубликован в четверг на сайте Американской академии киноискусств. В нее вошли 166 кинокартины. Шорт-лист будет объявлен 17 декабря, а 22 января станет известна пятерка претендентов.

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby 24 февраля 2019 года. Она будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территориях по всему миру.

Ранее стало известно, что фильм «Собибор» Константина Хабенского выдвинули на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».Картина была выбрана «большинством голосов» на заседании Российского оскаровского комитета, которое состоялось в московском Доме кино.