Глава НАСА встретился с послом России в США

Директор НАСА Джим Брайденстайн встретился с послом России в США Анатолием Антоновым. Они обсудили сотрудничество в космосе между двумя странами. Об этом глава американского космического агентства написал в своем Twitter.

Он отметил, что был очень рад принять российского дипломата, «который посетил штаб-квартиру НАСА с визитом вежливости».

Подробности встречи он не сообщил, но Брайденстайн опубликовал свое совместное фото с Антоновым.

В свою очередь, российское посольство в Вашингтоне на странице в Facebook сообщило, что на встрече были подняты вопрос перспективы российско-американского взаимодействия в космической сфере. Стороны отметили взаимовыгодный характер сотрудничества Роскосмоса и НАСА.