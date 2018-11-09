Москвич три раза за неделю сломал шлагбаум при выезде с парковки

Житель Москвы по имени Сергей К. третий раз за неделю сломал шлагбаум при выезде с парковки. В последний раз его жертвой стала подъемная перекладина возле ГУМа. Корреспонденту «Звезды» удалось с ним немного пообщаться.

«Я не обязан платить за въезд. Меня не пускают», - ответил мужчина на вопрос, чем же ему помешал шлагбаум.

Представители ГИБДД отказались комментировать ситуацию. Однако известно, что хулигану выписали штраф и отобрали знак инвалидности.

Ранее москвич рассказывал СМИ, у него есть документ об инвалидности третьей группы, и он ломает шлагбаумы, которые, несмотря на это обстоятельство, преграждают ему путь на парковку для людей с ограниченными возможности.