Первые четыре роты новобранцев прибыли в технополис «ЭРА»

Первые военнослужащие прибыли для прохождения срочной службы в технополис «ЭРА», которых находится на берегу Черноморского побережья под Анапой. Об этом сообщает Минобороны РФ. Им предстоит в ближайшее время освоить возможности этой научной и образовательной организации, ее опытного производства и тестового полигона.

В оснащении 18 уже действующих лабораторий научно-образовательного сектора используется более 600 единиц уникального лабораторно-испытательного оборудования, которое уже задействовано в выполнении 40 плановых инновационных проектов. Основная их направленность – разработка передовых оборонных технологий.

Тем самым, по словам одного из командиров научной роты, сократятся не только сроки разработки и внедрения прорывных инновационных проектов и технологий, но и позволит создать новые методики и традиции развития военной исследовательской мысли с применением молодых военных специалистов.

Также в ведомстве рассказали и о бытовых условиях, в которых предстоит проходить срочную службу военнослужащим.

Жить новобранцы будут в современных казармах: жилая комната на двоих с душевой-санузлом, шкафами для одежды, ЖК-телевизорами и двумя рабочими столами. В этом же здании служебные кабинеты командиров научных подразделений, технические помещения и комнаты досуга.

На первом этаже «Военторг» разместил парикмахерские, прачечные, пункт бытового ремонта, фотоателье, магазин.

Также на территории иннограда есть спортивно-оздоровительный комплекс, крытый бассейн, Ледовый дворец, тренажерные залы.

Указ о создании технополиса «Эра» был подписан президентом Российской Федерации 25 июня 2018 года. Технополис расположен на Черноморском побережье Краснодарского края в Анапе. Здесь разместятся сразу четыре научные роты, где продолжат свою научную и изобретательскую деятельность 160 военнослужащих, проявивших себя в научной сфере и отобранных представителями научно-исследовательских организаций и высших военных образовательных организаций военного ведомства.