В Музее Победы состоялся всероссийский форум «Воспитай патриота»

В Москве состоялось пленарное заседание Всероссийского социального патриотического форума «Воспитай патриота». Мероприятие прошло восьмого ноября в Музее Победы.

Форум объединил множество молодежных организаций, ведомств и объединений России. Их представители рассказали о своем опыте патриотической работы и историко-патриотического образования, а также обсудили концепцию формирования единой системы патриотических ценностей в рамках социального пространства России.

На мероприятии выступили директор Музея Победы Александр Школьник, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Елена Попова, директор Государственного департамента в сфере воспитания министерства просвещения Игорь Михеев и многие другие. Выступали представители важнейших патриотических и молодежных организаций, в том числе «Бессмертного полка», «Боевого братства» и «Российского движения школьников».

Помимо докладов и обсуждения тем повестки форума, организаторы наградили победителей Всероссийского конкурса эффективных технологий гражданско-патриотического воспитания. Сертификаты получили представители различных регионов Российской Федерации.

Организатором форума «Воспитай патриота» в этом году выступила некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и коммуникаций». В реализации столь масштабного проекта помогал Фонд президентских грантов.