Горбачев призвал сотрудничать с США с целью недопущения новой холодной войны

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что мир сможет удержаться от начала новой холодной войны. Об этом он рассказал после просмотра документальной картины «Знакомьтесь, Горбачев», отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Надо не просто удержаться от холодной войны, надо продолжать идти путем, которым мы наметили. Надо запретить войну. И самое главное - избавиться от ядерного оружия, как такового. Тот кто знает, что это за оружие, тот может подтвердить мое обращение ко всем. Нельзя допустить дальнейшего распространения ядерного оружия. Его надо уничтожать… Я думаю, что нам удастся (не допустить начала холодной войны - прим. ред.)», - сказал первый и единственный президент СССР.

Михаил Горбачев при этом подчеркнул, что РФ нужно продолжать сотрудничать с другими странами с целью недопущения новой холодной войны.

«Продолжать сотрудничество. С Америкой (США – прим. ред.) - обязательно и в первую очередь», - заявил бывший советский лидер.

Ранее сообщалось, что в московском кинотеатре IMAX Киносфера 8 ноября прошла российская премьера документальной картины об экс-президенте СССР Михаиле Горбачеве, снятой немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером.

На премьерный показ в РФ был приглашен и главный герой фильма - Михаил Сергеевич Горбачев. После просмотра киноленты экс-президент Советского Союза поблагодарил всех, кто пришел на премьеру картины, которая ему очень понравилась, и пообещал «выполнить обязательства» и встретиться с собравшимися на свое 90-летие.