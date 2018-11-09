Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Горбачев призвал сотрудничать с США с целью недопущения новой холодной войны

Мария Барабанова
02:49 09.11.2018
По мнению бывшего президента СССР, миру удастся избежать начала новой холодной войны.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что мир сможет удержаться от начала новой холодной войны. Об этом он рассказал после просмотра документальной картины «Знакомьтесь, Горбачев», отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Надо не просто удержаться от холодной войны, надо продолжать идти путем, которым мы наметили. Надо запретить войну. И самое главное - избавиться от ядерного оружия, как такового. Тот кто знает, что это за оружие, тот может подтвердить мое обращение ко всем. Нельзя допустить дальнейшего распространения ядерного оружия. Его надо уничтожать… Я думаю, что нам удастся (не допустить начала холодной войны - прим. ред.)», - сказал первый и единственный президент СССР.

Михаил Горбачев при этом подчеркнул, что РФ нужно продолжать сотрудничать с другими странами с целью недопущения новой холодной войны.

«Продолжать сотрудничество. С Америкой (США – прим. ред.) - обязательно и в первую очередь», - заявил бывший советский лидер.

Ранее сообщалось, что в московском кинотеатре IMAX Киносфера 8 ноября прошла российская премьера документальной картины об экс-президенте СССР Михаиле Горбачеве, снятой немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером.

На премьерный показ в РФ был приглашен и главный герой фильма - Михаил Сергеевич Горбачев. После просмотра киноленты экс-президент Советского Союза поблагодарил всех, кто пришел на премьеру картины, которая ему очень понравилась, и пообещал «выполнить обязательства» и встретиться с собравшимися на свое 90-летие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.11.2018, 16:50
В США заявили о бессилии перед российским ракетами
Дата08.11.2018, 18:05
Совет министров: как прошел саммит ОДКБ в Астане
Дата08.11.2018, 23:10
«Спартак» одержал победу над «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата08.11.2018, 11:45
Су-57 сможет садиться на сверхкороткие полосы и авианосцы
Дата08.11.2018, 10:44
Главная награда: 75 лет назад был учрежден орден «Победа»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:49 В стране и мире
Видео
Горбачев призвал сотрудничать с США с целью недопущения новой холодной войны
01:55 В стране и мире
В Киеве задержали священника с Афона с российским паспортом
00:59 В стране и мире
СК возбудил уголовное дело против сотрудников колонии, где Цеповяз ел крабов и икру
00:18 В стране и мире
В Совете Европы заявили об угрозе выхода России из организации
23:46 В стране и мире
В ПФР рассказали, кто в декабре досрочно получит пенсию
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Пушистый убийца: ученые назвали самое смертоносное животное
Затерянная во времени: опубликованы «неопровержимые доказательства» существования Атлантиды
Видео
Обезумевший кабан пытался разорвать на части случайного прохожего: видео
Видео
Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео
Видео
«Гибрид» собаки и паука найден в лесах Эквадора: видео
Видео
Пойманный на удочку кальмар решил не сдаваться без боя и плюнул в лицо рыбаку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.