Горбачев посетил российскую премьеру фильма «Знакомьтесь, Горбачев»

В московском кинотеатре IMAX Киносфера 8 ноября прошла российская премьера документальной картины об экс-президенте СССР Михаиле Горбачеве, снятой немецким кинорежиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером.

В основу фильма «Знакомьтесь, Горбачев» легли личные интервью с бывшим советским лидером. В рамках подготовки картины ее авторы встречались с первым и единственным президентом СССР трижды на протяжении полугода.

На премьерный показ в РФ был приглашен и главный герой фильма - Михаил Сергеевич Горбачев. После просмотра киноленты экс-президент Советского Союза поблагодарил всех, кто пришел на премьеру картины, которая ему очень понравилась, и пообещал «выполнить обязательства» и встретиться с собравшимися на свое 90-летие.

Отметим, что впервые фильм Херцога и Сингера показали в сентябре на международном кинофестивале в Торонто, а 29 октября состоялась и европейская премьера - картина открыла Международный фестиваль документального кино в Лейпциге.