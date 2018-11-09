В Комсомольске-на-Амуре горит склад техники

В пятницу утром в Комсомольске-на-Амуре загорелся склад. Сейчас пожар локализован на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании на Северном шоссе города поступило около 6:00 по местному времени. На одноэтажном складе были размещены семь грузовиков и легковушек, катер, по баллону пропана и кислорода.

В 6:57 по местному времени пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет.