В Киеве задержали священника с Афона с российским паспортом

В киевском аэропорту «Борисполь» пограничники задержали священника с Афона, у которого были действительные паспорта России и Украины, а также поддельный болгарский документ, утверждающий личность. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что мужчину задержали во время прохождения паспортного контроля на рейс Киев-Стамбул, когда выяснилось, что его болгарский паспорт поддельный. Позже выяснилось, что у него есть документы России и Украины, а ранее он жил и проводил церковные службы на горе Афон. Фальшивое свидетельство ему нужно был для проживания в странах Евросоюза.

На священнослужителя составили административно-процессуальные документы, о случившемся сообщили представителям Национальной полиции.