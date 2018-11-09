В Сирии за неделю в почти полторы сотни жилых домов заселились мирные жители
Также за этот период сирийские власти запустили восемь промышленных предприятий.
В Сирии идет процесс восстановления мирной жизни в стране. Так, инфографика, опубликованная Минобороны РФ, гласит, что за прошедшую неделю 149 жилых домов в стране были отремонтированы и введены в эксплуатацию.
Кроме того, сирийские власти также с целью возвращения беженцев в свои дома восстанавливает и производство в стране. Так, например, за прошедную неделю сирийские власти запустили восемь промышленных предприятий, а также три электроподстанции.
Таким образом, сирийское правительство продолжает работу по улучшению текущего положения во всех провинциях Сирии для обеспечения возрождения страны и скорейшего возвращения беженцев в свои дома.