В Сирии за неделю в почти полторы сотни жилых домов заселились мирные жители

В Сирии идет процесс восстановления мирной жизни в стране. Так, инфографика, опубликованная Минобороны РФ, гласит, что за прошедшую неделю 149 жилых домов в стране были отремонтированы и введены в эксплуатацию.

Кроме того, сирийские власти также с целью возвращения беженцев в свои дома восстанавливает и производство в стране. Так, например, за прошедную неделю сирийские власти запустили восемь промышленных предприятий, а также три электроподстанции.

Таким образом, сирийское правительство продолжает работу по улучшению текущего положения во всех провинциях Сирии для обеспечения возрождения страны и скорейшего возвращения беженцев в свои дома.