В Минобороны РФ рассказали об активности иностранной разведки вблизи российских границ

За прошедшую неделю 16 летательных аппарата иностранных государств вели разведку вдоль границ России. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате истребители из состава дежурных по ПВО сил четыре раза поднимались в воздух для перехвата с целью недопущения нарушения границ РФ.

Также в российском военном ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий офицеров ВКС РФ нарушений воздушного пространства иностранными самолетами допущено не было.

Также в российском военном ведомстве рассказали о гуманитарной деятельности российских военных в Сирии. Так, за прошедшую неделю офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в страну более 12,3 тонн медикаментов и продовольствия.