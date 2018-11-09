Альпака села в такси в Перу: видео

Очевидец снял на видео, как в Перу альпаку загружают на заднее сидение в такси. Видео было опубликовано в Instagram пользователем Андре Мендивилем.

По словам мужчины, кадры были сняты его отцом в городе Куско.

Он запечатлел, как молодая девушка помогает садиться в такси пожилой женщине, затем загружает альпаку, а потом сама садится на переднее пассажирское сидение машины.

На данный момент видео набрало более четырех тысяч просмотров и около ста комментариев.