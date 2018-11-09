СК возбудил уголовное дело против сотрудников колонии, где Цеповяз ел крабов и икру

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников колонии №3 УФСИН России по Амурской области, где отбывает свое наказание член банды Цапка Вячеслав Цеповяз. Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий».

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц сотрудников исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)», - говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве также заявили, что проверят информацию об угрозах, поступающих бывшей супруге Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ проведут служебную проверку в колонии, где содержится Вячеслав Цеповяз. Такое решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин после того как в Сети появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной камере с мобильным телефоном. При этом мужчина сидит за богато сервированным столом. На тарелках красная икра, мясо краба и шашлык.

Позже сайт телеканала «Звезда» опубликовал эксклюзивное интервью экс-супруги Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, в котором женщина рассказала о том, сколько денег ей приходилось тратить на содержание своего бывшего мужа в колонии, а также раскрыла некоторые подробности, касающиеся вышеупомянутых фотографий.