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На аукционе в Лондоне продали кресло и диссертацию Стивена Хоккинга

Екатерина Масло
00:56 09.11.2018
Полученные деньги перечислят на счет благотворительного фонда ученого и Ассоциации по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.
На аукционе в Лондоне продали кресло и диссертацию Стивена Хоккинга
Фото: Dennis Van Tine, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На Лондонском аукционе было продано инвалидное кресло британского физика и писателя Стивена Хокинга за 393 тысячи долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Также был продан за 767 тысяч долларов экземпляр докторской диссертации ученого 1965 года.

Деньги, которые были получены от продажи лотов, будут перечислены на счет благотворительного фонда Хокинга, а также Ассоциации по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

Стивен Хокинг изучал Большой взрыв и черные дыры. Также он известен как популяризатор науки благодаря книге «Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр», которая вышла в 1988 году.

Ученый ушел из жизни в марте 2018 года.  

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