В Совете Европы заявили об угрозе выхода России из организации

Руководитель Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода РФ из организации. При этом такой вариант развития событий он назвал Ruxit.

«Есть реальная угроза, что Европе грозит не только Brexit, но и Ruxit», - приводит Yle слова политика, которые он произнес во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

В свою очередь Сойни сообщил, что Финляндия, которая в течение двух лет будет возглавлять СЕ, сделает все возможное для решения проблемы с выплатами Россией членских взносов. Глава МИД при этом подчеркнул, что «если государство не платит, то оно не может пользоваться привилегиями членства».

В октябре этого года стало известно, что Россию могут исключить из числа участников уставных органов СЕ, если она не возобновит выплату членских взносов до середины 2019 года.

В настоящее время РФ уже полтора года не платит взносы за членство в СЕ. В июне будущего года минет двухлетний срок, что и позволит Совету ввести соответствующие санкции.

Россия была лишена ряда полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после референдума по Крыму и вхождения полуострова в состав РФ. В 2017 году российская сторона объявила, что приостанавливает выплаты до тех пор, пока ее полномочия в ПАСЕ не будут восстановлены.