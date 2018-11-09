В Госдуме высказались против предложения лишить Ефремова звания

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что звание «заслуженного артиста» актер Михаил Ефремов получил за талант, а не за свои высказывания. Так он прокомментировал предложение лишить его награды, сообщает РИА Новости.

«То, что он говорит, с чем я категорически не согласен, и не только я, а что называется большинство нашего народа — это другое дело», - сказал он.

Ранее стало известно, что член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить звания Михаила Ефремова за высказывания в эфире украинской радиостанции.