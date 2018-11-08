Песков рассказал, когда в Петербурге пройдет саммит ОДКБ
По словам пресс-секретаря президента РФ, саммит Организации Договора о коллективной безопасности состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.
Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), неформальная встреча глав стран СНГ и, возможно, саммит ЕврАзЭС пройдут в Санкт-Петербурге 6 декабря. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«И ОДКБ, и, скорее всего, ЕврАзЭС, и неформальный саммит СНГ», - сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос журналиста о том, какие мероприятия намечены на 6 декабря в Петербурге.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ОДКБ выступили за сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, Организация выступает против политизации деятельности механизмов нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.