Песков рассказал, когда в Петербурге пройдет саммит ОДКБ

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), неформальная встреча глав стран СНГ и, возможно, саммит ЕврАзЭС пройдут в Санкт-Петербурге 6 декабря. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«И ОДКБ, и, скорее всего, ЕврАзЭС, и неформальный саммит СНГ», - сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос журналиста о том, какие мероприятия намечены на 6 декабря в Петербурге.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ОДКБ выступили за сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, Организация выступает против политизации деятельности механизмов нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.