В ПФР рассказали, кто в декабре досрочно получит пенсию

В ПФР рассказали, что в декабре 2018 года планируется предновогодняя доставка пенсий за январь 2019 года. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Сообщается, что обычно досрочно зачисляют пенсию тем людям, у которых выплаты приходятся на первые дни месяца. В январе эти дни будут праздничными, поэтому пособие принесут почтальоны или ее зачислят на счет раньше обычного срока.

В ведомстве напомнили, что в России пенсионерам деньги начисляются за текущий месяц. В декабре появятся график предновогодней выплат. Однако многое в этом вопросе зависит от доставочных организаций, с которыми отделения Пенсионного фонда будут согласовывать графики доставки пенсий.

Сейчас в нашей стране есть несколько способов доставки выплат: через «Почту России», благодаря которой их можно получать в отделении или на дом, через банк и через организацию, которая занимается обеспечением пенсий.