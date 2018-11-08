Facebook подарит пользователям возможность удалять отправленные сообщения

В следующем обновлении официального мессенджера социальной сети Facebook появится возможность удалять сообщения. Сделать это можно будет только на протяжении 10 минут с момента отправки.

Социальная сеть Facebook собирается ввести множество новых функций, в числе которых будет и удаление сообщений. Также разработчики подарят пользователям возможность улучшенного поиска по чатам и контактам, изменение цветового оформления, «темный» режим и многое другое. Об этом сообщается на странице приложения в интернет-маркете.

Обновление мессенджера будет доступно в течение нескольких недель. В данный момент уже появилась кнопка удаления сообщения, но пропадает оно при нажатии только у автора.