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Facebook подарит пользователям возможность удалять отправленные сообщения

Егор Левин
22:57 08.11.2018
Социальная сеть собирается ввести множество новых функций для улучшения жизни пользователей.
Facebook подарит пользователям возможность удалять отправленные сообщения
Фото: Maciej Luczniewsk, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В следующем обновлении официального мессенджера социальной сети Facebook появится возможность удалять сообщения. Сделать это можно будет только на протяжении 10 минут с момента отправки.

Социальная сеть Facebook собирается ввести множество новых функций, в числе которых будет и удаление сообщений. Также разработчики подарят пользователям возможность улучшенного поиска по чатам и контактам, изменение цветового оформления, «темный» режим и многое другое. Об этом сообщается на странице приложения в интернет-маркете.

Обновление мессенджера будет доступно в течение нескольких недель. В данный момент уже появилась кнопка удаления сообщения, но пропадает оно при нажатии только у автора.

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