В Кремле прокомментировали решение США выйти из ДРСМД

Проблемы, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут решаться очень долго, если не состоится обсуждение этого вопроса на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопросы ДРСМД, региональные конфликты – все это без обсуждения на высшем уровне российско-американском обречено, скажем так, на определенную пробуксовку», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем проблем может стать только больше, «поэтому все находятся в ожидании».

Также президент России Владимир Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о ситуации со стратегической стабильностью в свете решения США выйти из ДРСМД. Также он обсудил с коллегами ситуацию в Сирии и состоявшийся в Стамбуле четырехсторонний саммит.