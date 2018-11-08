Свердловскую чиновницу исключили из политсовета партии после слов о государстве и молодежи

Отстраненную от должности главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких исключили из политсовета свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом рассказал пресс-секретарь регионального исполкома ЕР Максим Бестфатер.

«Из состава регионального политсовета выведена, в том числе, и Глацких Ольга Вячеславовна», - приводит РИА Новости слова Бестфатер.

Скандал в обществе разразился после того, как на в интернете распространилось видео встречи чиновницы с волонтерами в Кировграде, в ходе которой она заявила, что государство молодежи «ничего не должно», а должны родители, которые их рожали. Позже Глацких заявила, что ее слова вырвали из контекста.

Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал слова чиновницы некорректным и временно отстранил ее от должности, пока идет проверка.