Под санкции США попали замглавы МГБ ЛНР, бывший сотрудник СБУ и экс-командующий артиллерией МО РФ

В санкционные списки Соединенных Штатов попали замглавы Министерства государственной безопасности ЛНР Александр Басов, бывший сотрудник СБУ Андрей Сушко и бывший командующий ракетными войсками и артиллерией Минобороны России Владимир Зарицкий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение Минфина США.

Отношение западных стран к России ухудшилось из-за ситуации вокруг Украины и Крыма. Однако, РФ считает санкции США незаконными и так же будет относиться к любым другим ограничениям со стороны Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя новости о возможном введении новых антироссийских санкций в ноябре.