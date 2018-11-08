Военный армии Сирии был ранен в результате обстрела со стороны боевиков

За последние сутки российские военные зафиксировали обстрелы населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

В результате в ходе этих обстрелов был ранен военнослужащий армии Сирии в провинции Алеппо.

Кроме того, за сутки офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон провели гумакцию в провинции Хама, в ходе которой раздали 450 наюборов с продовольствием мирным жителям Сирии. Таким образом всего российские военные провели 1985 таких акций в арабской республике.