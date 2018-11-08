Жуткая находка подтвердила легендарную жестокость кельтов

Во Франции археологи обнаружили забальзамированные головы в укрепленном поселении железного века, известного как Ле Кайлар.

Жуткая находка подтверждает легендарную жестокость старинных кельтских племен. В частности, головы указывают на то, что кельты действительно необычно праздновали победу над врагами.

Поверженным неприятелям отрубали головы, связывали их веревками и вешали на лошадей. На этом все не заканчивалось, и после кельты их бальзамировали и хранили у себя в домах как трофеи. Как сообщает портал Live Science, это считалось атрибутом статуса и власти.

Забальзамированные головы исследователи нашли на небольшом холме у реки Рона. Находка датируется III веком до нашей эры.