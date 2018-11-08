В Совфеде назвали новые санкции США против России попыткой сорвать выборы в Донбассе
США вводят санкции против России, чтобы попытаться сорвать предстоящие 11 ноября выборы в Донбассе. Об этом заявил заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов Совфеда.
По мнению российского сенатора Игоря Морозова, санкции в американском исполнении приобрели характер политической мести, когда что-то идет не по сценарию США. Он подчеркнул, что Россия отреагирует на санкции США, торгово-экономические отношения будут сжиматься.
Глава международного комитета Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что Россия ответит на санкции США в политической плоскости зеркально, в экономической избирательно, не допуская ущерба своим интересам.
Ранее сообщалось, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций. Об этом заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.