В Совфеде назвали новые санкции США против России попыткой сорвать выборы в Донбассе

США вводят санкции против России, чтобы попытаться сорвать предстоящие 11 ноября выборы в Донбассе. Об этом заявил заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов Совфеда.

По мнению российского сенатора Игоря Морозова, санкции в американском исполнении приобрели характер политической мести, когда что-то идет не по сценарию США. Он подчеркнул, что Россия отреагирует на санкции США, торгово-экономические отношения будут сжиматься.

Глава международного комитета Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что Россия ответит на санкции США в политической плоскости зеркально, в экономической избирательно, не допуская ущерба своим интересам.

Ранее сообщалось, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций. Об этом заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.