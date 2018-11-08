В распоряжении «Звезды» оказались эксклюзивные кадры с флешкарты, извлеченной со сбитого бойцами ДНР беспилотника украинских силовиков. Видео показывает, как ВСУ бомбят жилые кварталы Донбасса самодельными бомбами с воздуха.

Вооруженные силы Украины продолжают нарушать режим прекращения огня в Донбассе и обстреливать мирное население республики, несмотря на соглашения. В течение последнего времени зафиксировано более 100 случаев гранатометного обстрела. Информация о жертвах уточняется.

Также ВСУ продолжают использовать запрещенные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В среду, 7 ноября, украинские силовики нанесли удар по населенному пункту Минеральное с использованием самодельного БПЛА. Силами ДНР аппарат был сбит. На извлеченной из него флешкарте осталось видео сброса гранаты на жилые дома.

БПЛА поставляются украинским военнослужащим волонтерскими организациями, которые могут и не знать об использовании техники против мирного населения.