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США вводят новые санкции против России

Анастасия Евдокимова
20:41 08.11.2018
США ввели санкции по Крыму против девяти компаний, среди которых три санатория в Крыму и «Южный проект», связанный с банком «Россия».
США вводят новые санкции против России
Фото: Chris Kleponis Consolidated News Photos, Globallookpress

США вводят санкции против трех физических лиц и девяти организаций. Об этом заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

«США вводят финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу», - приводит РИА Новости слова спецпредставителя.

Волкер добавил, что эти санкции – лишь первый шаг. Ранее он заявлял, что США раз в один-два месяца будут вводить дополнительные санкции против России. По мнению американской стороны, санкции вводятся для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

По данным Минфина РФ, США ввели санкции по Крыму против девяти компаний, среди которых три санатория в Крыму и «Южный проект», связанный с банком «Россия». Санкции также вводятся против граждан Украины Алекасандра Басова, Андрея Сушко и россиянина Владимира Зарицкого.

Москва, в свою очередь, уже отреагировала на новые меры со стороны США. По мнению российского сенатора Игоря Морозова, санкции в американском исполнении приобрели характер политической мести, когда что-то идет не по сценарию США. Он подчеркнул, что Россия отреагирует на санкции США, торгово-экономические отношения будут сжиматься.

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