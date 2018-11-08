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«Часто в нашей истории церковное и воинское смыкалось» - Шаргунов поддержал строительство храма ВС РФ

Анастасия Евдокимова
20:25 08.11.2018
Возведение будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих и всех неравнодушных граждан.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Шаргунов поддержал строительство Главного храма Вооруженных Сил РФ.

На строительство Главного храма Вооруженных Сил РФ уже собран 1 301 763 166 рублей. Возведение будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих и всех неравнодушных граждан. Храм будет построен на территории патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Московской области.

«Всем миром собирали деньги на то, чтобы построить Храм Христа Спасителя. Этот храм был связан с победой над Наполеоном и французскими захватчиками. Тот храм, который планируется возвести сейчас всем миром, прежде всего связан с Великой Отечественной войной. Но это храм в целом всему нашему воинству. Часто можно услышать, сколько всего должно быть храмов, много ли их строят. Конечно, главный храм находится в душе человека. И когда люди выходят на «Бессмертный полк» с фотографиями своих родных и близких, вне зависимости от степени веры и даже если люди не верят, все равно, на мой взгляд, это поминовение усопших. Вглядываясь в портреты своих предков, которые сражались за родину, вспоминая их или даже о тех, кого мы не видели, мы все равно поминаем их души. Но если будет такой храм, куда можно будет прийти помолиться за павших, это будет очень важно для всего нашего народа. Мне кажется важным, что в этом храме будут разные пределы в честь тех воинов, которые составили славу нашему отечеству. Это святы благоверные князья, это Дмитрий Донской, это Александр Невский, те, чьи имена вдохновляли наших предков и продолжают вдохновлять наших людей на то, чтобы отстаивать нашу страну. Именно здесь будет предел в честь нашего мореплавателя Ушакова. Именно этот адмирал был причислен к лику святых.

Часто в нашей истории церковное и воинское смыкалось. На битву благословляли святые, на битву благословляли патриархи, митрополиты. И, как сказал митрополит Московский Филарет, очень важные слова, которые должно вспоминать, когда возникают вопросы, а как же любовь к врагам. Люби врагов своих, ненавидь врагов Божиих, поражай врагов Отечества. Георгий Победоносец, поражающий дракона, символ важный и близкий каждому человеку, который понимает, что такое защита слабых. Вспоминаются и те важнейшие действия православной церкви во время Великой Отечественной войны, которые вдохновляли наших людей на защиту своего отечества. В том числе была построена танковая колонна под названием «Дмитрий Донской» на средства Московского Патриархата. Все это крайне важно. И в нынешней ситуации без ложного пафоса, без каких-то официозных камланий просто и сердечно, по-человечески хочется сказать, что это очень достойное дело. Хотелось бы, чтобы было такое место, куда придешь, поставишь свечу и помолишься о упокоении своих предков», - сказал Сергей Шаргунов.

Поддержать проект может любой желающий. Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований на возведение храма будет заниматься специально учрежденный Благотворительный фонд «Воскресение». Для пожертвований открыт банковский счет, на который каждый может перечислить любую сумму.

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