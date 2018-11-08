Мамаеву и Кокорину могут продлить арест до 2019 года

Адвокат полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева подтвердил, что арест его подопечного могут продлить до 8 февраля 2019 года. Та же участь ждет и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, с которым Мамаев вместе участвовал в недавних драках в Москве.

Правозащитник связывает возможное продление ареста с ходом проведения необходимых мероприятий в рамках дела футболистов.

«Не исключаем такой возможности, потому что по делу назначен ряд экспертиз. В настоящее время об их результатах еще не сообщали, соответственно, в связи с этим возможно продление сроков расследования», — передает «Спорт-Экспресс» слова адвоката.

Он также отметил, что такие действия правоохранительных органов абсолютно законны.

Напомним, 8 октября 2018 года в московской кофейне возник конфликт между российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Однако, перед этим спортсмены также успели избить водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате всех инцидентов на футболистов было заведено уголовное дело.