«Мне по барабану» – Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания «Заслуженного артиста РФ»

Актер театра и кино, режиссер и телеведущий Михаил Ефремов прокомментировал «Звезде» инициативу лишить его почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». С такой идеей выступил представитель экспертного совета по развитию СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Как оказалось, самого артиста все это глубоко не волнует.

«Это меня не волнует совершенно, мне это по барабану. Не собираюсь это комментировать даже. Не он давал, не ему лишать», — заявил Ефремов.

Причиной инициативы Манукяна стали слова актера о том, что Россия находится в «имперском мороке» и страдает «фантомными болями». Член совета посчитал подобные заявления непатриотичными и предложил лишить артиста звания.