Цеповяз возмутился тем, что ему запрещают есть крабов и икру в тюрьме

Заключенный Вячеслав Цеповяз, отбывающий срок лишения свободы в колонии строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, прокомментировал нашумевшие фото, на которых он в тюрьме ест деликатесы. Фото растиражированы в интернете и уже вызвали массу проверок различных ведомств.

«Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <…> была проведена проверка, которая не выявила нарушения», - приводит РБК слова Цеповяза, которые передали его адвокаты.

Заключенный добавил, что связывает публикацию фотографий с бракоразводным процессом и разделом имущества с его бывшей супругой. Он отметил, что фото опубликовали, чтобы оказать давление на суд.

Кроме того, заключенный возмутился тем, что «несидящее» общество отказывает «сидящему» в праве «нормально» питаться и есть деликатесы. Фото, на которых Цеповяз ест мясо крабов, красную икру и шашлыки, вызвало скандальный резонанс в СМИ и соцсетях.

В пресс-службе УФСИН по Амурской области сообщили, что фото сделаны в 2015 году.

СК начал проверку и выявил нарушения в условиях содержания данного заключенного под стражей. У него был доступ к служебным помещениям, мобильному телефону, а также он мог получать и есть деликатесы и общаться продолжительное время с родными.

В ноябре 2013 года лидеру ОПГ Сергею Цапку и двум его сообщникам, Игорю Черныху и Владимиру Алексееву, инкриминировали пожизненный срок за убийство 12 человек. Черных и Цапок скончались в камере СИЗО. Вячеслав Цеповяз, Владимир Запорожец и Николай Цапок получили по 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.