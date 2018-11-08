Алла Пугачева отменила концерт из-за болезни

Певица Алла Пугачева не сможет принять участие в юбилейном концерте музыканта Леонида Агутина по состоянию здоровья. Эстрадная дива сообщила о своей болезни на странице в социальной сети.

«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», — написала Пугачева в Instagram.

Шоу Агутина посвящено его 50-летнему юбилею. В нем примет участие множество российских артистов. Артист в комментарии к записи Пугачевой пообещал «еще воплотить» готовящуюся песню.