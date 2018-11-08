ВСУ стягивают силы к прифронтовым районам
В результате обстрела в районе села Марьевка в Луганской области погиб мирный житель 55 года рождения.
Фото: Geovien So, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Вооруженные силы Украины продолжают несоблюдение минских соглашений. В результате обстрела в районе села Марьевка в Луганской области погиб мирный житель 55 года рождения.
В районе проводились ремонтные работы и был обеспечен режим прекращения огня. На момент обстрела он не прекращал действовать. Также в данной местности находились представители миссии ОБСЕ, которые следили за соблюдением соглашений.
В результате действий ВСУ гибнут мирные жители. В данном районе в результате украинской агрессии пострадал уже пятый мирный житель.
Попытки украинской стороны сократить расстояние и нарастить силы в прифронтовых районах приводят только к гибели мирных граждан.