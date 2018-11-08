Лидеры стран ОДКБ считают нужным сохранить договор ДРСМД

Лидеры стран ОДКБ выступили за сохранение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее заявление сделано в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

«Подтверждая приверженность принципу равной и неделимой безопасности, выражаем озабоченность сложившейся ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с заявлениями представителей США о намерении выйти из него. Выступаем за сохранение жизнеспособности данного соглашения», - говорится в документе.

В декларации говорится, что ОДКБ выступает против политизации деятельности механизмов нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

В декларации также отмечено, что страны ОДКБ выступают за урегулирование ситуации в Афганистане исключительно мирными средствами – путем скорейшего запуска межафганского диалога.