Трем экс-полицейским в Башкирии предъявили обвинение в изнасиловании

СК РФ в Башкирии предсъявил обвинение трем бывшим высокопоставленным полицейским по статье «Изнасилование группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера» в групповом изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По версии следствия, в ночь на 30 октября все трое распивали спиртные напитки в служебном кабинете. Присоединиться к застолью пригласили молодых коллег, среди которых была девушка-дознаватель. Оказавшись наедине с ней, бывшие полицейские жестоко избили ее и изнасиловали.

2 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал подозреваемых.