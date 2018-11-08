Трамп лишил журналиста аккредитации за вопрос о вмешательстве России в выборы США

Корреспондент телеканала CNN Джим Акоста лишился своей аккредитации из-за «неудобного» вопроса, адресованного президенту США Дональду Трампу.

Глава Америки провел пресс-конференцию, на которой решил поделиться с журналистами результатами промежуточных выборов в конгресс. Однако когда речь зашла о «российском вмешательстве», что-то пошло не так.

Акоста задал Трампу вопрос о «русском следе» в американских выборах, не волнуется ли глава США в связи с возможными обвинениями в свой адрес. Американский лидер ответил, что CNN распространяет «фейковые» новости, а сам Акоста, раз он задает такие вопросы, - «враг людей, страшный человек».

«Я ни о чем не беспокоюсь в связи с этим расследованием. CNN должно быть стыдно, что Вы на них работаете. Вы не должны работать на CNN», - ответил Трамп.

Руководство CNN поддержало своего сотрудника. Но в Белый дом ему, видимо, дороги больше нет: в своем Twitter Акоста опубликовал видео, на котором его пропуск в резиденцию президента конфисковал сотрудник спецслужб. Ассоциация корреспондентов, имеющих право освещать новости Белого дома, уже потребовала пересмотра решения об отмене аккредитации своего коллеги.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R — Jim Acosta (@Acosta) 8 ноября 2018 г.

Ранее в прямом эфире CNN назвали Дональда Трампа «расистом». Одна из передач телеканала была посвящена обсуждению его миграционной политики. Одна из участниц беседы не раз была замечена в жесткой критике главы Белого дома и на этот раз обвинила действующего президента США в расизме.