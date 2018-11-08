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Тридцатиметровый бронзовый солдат появится подо Ржевом в память о подвиге советских воинов

Константин Коковешников
18:11 08.11.2018
По словам скульптора, он хочет сделать молодого солдата, но чтобы в лице читалось, что он прошел войну.

В память о подвиге советских солдат подо Ржевом создадут грандиозный мемориал. Тридцатиметровый бронзовый солдат на фоне разрушенного города - примерно так будет выглядеть памятник. Лучший проект выбирали целый год из нескольких десятков присланных заявок. Победивший в конкурсе скульптор Андрей Коробцов уже начал работу и говорит, что самое сложное в проекте - не размер изваяния. Передать взгляд и подобрать точные черты лица - самое трудное, по его словам, при создании будущей скульптуры.

«Мне хочется сделать молодого солдата, но чтобы в лице читалось, что он прошел войну», - рассказал «Звезде» Коробцов.

На счету мастера десятки работ, но именно эту он называет главной в своей жизни. Бронзовое изваяние солдата, в первоначальной версии облеченное в шинель, со временем поменявшуюся на армейскую плащ-палатку, внешне напоминает автора «Василия Теркина».

«Лично меня вдохновляло стихотворение Твардовского "Я убит подо Ржевом". И хотелось как раз в скульптуре показать дух солдата, павшего на поле боя. Лично для меня это дань памяти людям, защищавшим нашу Родину. И мне таким образом хочется отблагодарить их», - рассказал скульптор, член Московского союза художников Андрей Горобцов.

Одна из самых страшных битв современности долгое время оставалась незаслуженно забытой. Она стоила почти 400 тысяч жизней. Из 50-тысячного населения города к концу сражения в живых осталось лишь 250 человек. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич лично освобождал Ржев. Воевал в артиллерии.

«Что такое Ржев? Ржев сдерживал натиск наступления немецких войск под Москвой. Ржев сдерживал натиск наступления немецких войск под Сталинградом. Под Курском. И даже при прорыве блокады Ленинграда», - сказал участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич.

Место для памятника выбрано неподалеку от трассы Москва - Рига. Об инициативе построить памятник президенту России Владимиру Путину рассказал министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Если Вы поддержите, мы готовы заложить на следующей неделе камень в основание этого монумента. Собственно, мы ничего не просим, кроме Вашего принципиального одобрения», - сказал Мединский.

«Конечно, очень правильное, хорошее и своевременное решение. Памятник красивый, необычный», - ответил Путин.

Необычное изваяние - плод творческого тандема двух молодых людей, выпускников Академии Глазунова. Перед тем как воплотить образ на бумаге, они часами смотрели хронику и выверяли каждую историческую деталь.

«Там будут подпорные стенки, которые облицовываются кортеновской сталью, подсвеченные. То есть это будут достаточно эффектные образы тех солдат, которые воевали в этой битве», - сказал архитектор Константин Фомин.

Инициатива создания подобного памятника принадлежит Союзному государству России и Белоруссии, где на эти цели выделят 100 миллионов рублей. Еще 50 найдут во внебюджетных фондах. Остальные планируют собрать при помощи неравнодушных. Воздвигнуть монумент планируют к 75-летию Победы.

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