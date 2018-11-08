Путин обсудил с участниками саммита ОДКБ решение Америки выйти из ДРСМД

Президент России Владимир Путин детально проинформировал участников саммита ОДКБ о ситуации со стратегической стабильностью в свете решения США выйти из ДРСМД. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также на саммите Путин обсудил с коллегами ситуацию в Сирии и состоявшийся в Стамбуле четырехсторонний саммит.