В Раде хотят расширить зону морского контроля Украины

В четверг, 8 ноября, в Верховной раде Украины прошел в первом чтении законопроект об увеличении зоны украинского контроля на морях.

Речь идет об акваториях Азовского и Черного морей. В Киеве планируют присвоить им новый правовой статус и дать возможность уполномоченным на то лицам проводить там фискальный, таможенный, санитарный и иммиграционный контроль.

В первом чтении проект приняли 238 депутатов Рады. В случае если в дальнейшем его подпишет украинский президент Петр Порошенко, «прилегающая к территориальному морю Украины» зона может быть увеличена вдвое.

Это позволит украинским пограничникам законно, с их точки зрения, преследовать и задерживать морские суда и арестовывать их экипажи. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, ранее украинской погранслужбой в нейтральных водах было задержано российское рыболовное судно «Норд». Под угрозой применения оружия его переместили в порт Бердянска. В итоге долговременных манипуляций административные дела против членов экипажа были закрыты, но факт безосновательного ареста имеет место.