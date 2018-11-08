Одежду убитых женщины и ребенка нашли в квартире подозреваемого в Москве

В квартире подозреваемого в убийстве женщины и подростка на севере Москвы в ходе обысков нашли одежду убитых. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

Подозреваемый в совершении убийства задержан. Им оказался ранее судимый житель столицы 1988 года рождения.

«Задержан мужчина 1988 года рождения, причастный к жестокому убийству женщины и ребенка. В его квартире проводятся обыски, в ходе которых уже обнаружена одежда потерпевших», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером 7 ноября в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской были найдены тела женщины 1983 года рождения и ее сына 2006 года рождения. Возбуждено уголовное дело.