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Хинштейн рассказал о результатах проверки законности заграничных поездок экс-мэра Самары и его жены

Екатерина ГАБЕЛЬ
17:24 08.11.2018
В 2016 году Ольга Фурсова ездила якобы делегатом в Южную Корею. Однако проверка выявила, что она не имела права этого делать.
Хинштейн рассказал о результатах проверки законности заграничных поездок экс-мэра Самары и его жены
Фото: Владимир Трефилов РИА Новости

Проверка по факту незаконной оплаты поездки жены экс-мэра Самары Олега Фурсова Ольги выявила, что бывший градоначальник ввел в заблуждение администрацию южнокорейского города, представив свою жену как официального члена делегации. Это произошло в 2016 году. Тогда еще занимавший пост Фурсов с группой чиновников приезжал в Тхонъен. В числе делегатов была и его супруга Ольга, которую мэр представил как врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Некоторые расходы взяла на себя принимающая сторона, а что-то заботливый супруг оплатил из своего кармана. В частности, на перелет, сервисный сбор и медстраховку он потратил, согласно документам прокуратуры, 186 332 рубля.

«Южнокорейская сторона подтвердила, что пребывание Фурсовой было в составе делегации, и в этой связи оно оплачивалось принимающей стороной», - заявил  депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Однако представлять Самарскую область в тот момент она не имела права. Поскольку официально ушла в очередной оплачиваемый отпуск, о чем свидетельствует факт наличия соответствующего приказа.

«На тот период она официально оформила себе отпуск и данную поездку зарегистрировала как туристическую», - объяснил Хинштейн.

Политик рассказал, что согласно Федеральному закону о государственной гражданской службе № 79 служащий не имеет права выезжать в командировки, связанные с исполнением обязанностей, за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получается, что этот пункт закона Ольга Фурсова нарушила.

Помимо этого, прокуратура выявила еще одно подобное нарушение. В 2015 году Фурсова, которая к тому моменту носила фамилию Поставная, выезжала со своим будущим супругом во Францию. Якобы все расходы взял на себя градоначальник. Однако в ходе проверки выяснилось, что согласно ФЗ «О противодействии коррупции» и ФЗ № 79 она была обязана отразить в справке о доходах и расходах сумму, потраченную на нее, и все собственные затраты в этой заграничной поездке. Но Ольга Поставная этого не сделала.

Также Хинштейн в интервью «Звезде» припомнил Фурсову и шикарный банкет в честь его юбилея.

«Вот эта жажда наживы за казенный счет. История Шуры Балаганова, попавшегося на краже грошовой сумочки в автобусе, имея в кармане 100 тысяч рублей, к сожалению, не дает покоя многим нашим чиновникам. Хочу напомнить, что всероссийскую известность господин Фурсов получил в связи со скандальным празднованием своего 50-летия, ставшим одним из самых роскошных мероприятий в Самаре в период кризиса. Выяснилось, что фрукты на его столе передавали бесплатно торговцы с городских рынков. А продавцам сотрудники мэрии заявляли, что это все пойдет в качестве гуманитарной помощи в детские дома», - напомнил Хинштейн.

В результате проверки прокуратура внесла представление губернатору Самарской области для привлечения Фурсовой к ответственности.

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