В Петрозаводске грузовик с камнями протаранил людей на пешеходном переходе

В Петрозаводске КамАЗ, везший огромные камни, протаранил людей на пешеходном переходе.

Правила дорожного движения обязывали водителя фуры остановиться и пропустить людей, но по неустановленной причине он этого не сделал. На кадрах ролика видно, как КамАЗ проезжает через толпу пешеходов, задевает сразу нескольких и сбивает одного, протащив его за собой несколько метров.

Окружающие спешат к пострадавшему на помощь, а грузовик останавливается возле автобусной остановки. Причины и подробности инцидента неизвестны.