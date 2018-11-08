В России ограничивается беспошлинный ввоз товаров

Порог беспошлинного ввоза в Россию наземным транспортом товаров для личного пользования с 2019 года будет снижен втрое, до 500 евро. Об этом говорится в проекте документа, опубликованного Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Речь идет о товарах, которые ввозятся в Россию на автомобилях, поездах и по морю.

Ограничения будут вводиться постепенно: с 1500 евро в текущем и следующем году до 1000 евро в 2019 году, 750 евро в 2020 году и 500 евро с 1 января 2021 года.

Также будут снижаться нормы по весу товаров - с текущих 50 килограммов до 25 килограмов в 2021 году.